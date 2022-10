Xuxa recusa convite de Eliana para participar do Teleton; saiba o motivo

Eterna Rainha dos Baixinhos se pronunciou sobre o assunto e negou que foi por causa de Silvio Santos

Reprodução/Instagram/xuxameneghel Xuxa explicou por que recusou convite de Eliana para o Teleton



A apresentadora Xuxa Meneghel foi convidada pela apresentadora Eliana para participar do Teleton 2022, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de novembro. Todos os anos, o SBT reúne artistas e dedica um fim de semana da sua programação para arrecadar fundos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A ideia de Eliana, considerada madrinha do evento, era reunir Xuxa e Angélica no palco do Teleton, mas a eterna Rainha dos Baixinhos não poderá participar. A presença da ex-apresentadora do “Estrelas” ainda é incerta. O Notícias da TV divulgou que Xuxa recusou o convite por uma mágoa de Silvio Santos, pois em 2015, quando a loira fez sua primeira e única participação no Teleton, o dono do SBT fez um comentário que não teria agradado a apresentadora. “A Xuxa não é mais a Xuxa. Virou um rapaz americano”, comentou Silvio na ocasião, referindo-se ao estilo da artista. Na época, ela estava sendo muito comparada com a apresentadora americana Ellen DeGeneres. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de Xuxa confirmou que a apresentadora recusou o convite de Eliana, mas enfatizou que foi por uma questão de agenda.

“A Xuxa fechou um monte de projetos na pandemia”, explicou a equipe da artista. Este ano, a apresentadora gravou o reality show da Amazon Prime Video “Caravana das Drags”, a série da Disney+ “Tarã”, um documentário da Globoplay sobre sua trajetória e já se prepara para começar a rodar um filme de Thalita Rebouças. “A Xuxa agradeceu o convite para a Eliana, mas infelizmente esse ano não será possível [ela participar do Teleton]. Ela foi emendando uma coisa na outra o ano todo. Começou em abril com o ‘Caravana das Drags’, emendou na série ‘Tarã’, que terminou as gravações no final da semana passada e, agora, ela emenda no longa”, informou a assessoria. A agenda da loira em 2023 também já está lotada: “Ano que vem, a Xuxa faz 60 anos e vão ter muitos projetos. Ela começa o ano no cruzeiro. O documentário, o ‘Caravana’ e o ‘Tarã’ serão lançados todos no ano que vem. O ‘Rainha’, uma série sobre a vida da Xuxa interpretada por outras pessoas, deve ficar para 2024. Muitos projetos foram fechados na pandemia e agora é necessário dar conta de tudo”.