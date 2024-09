‘Yellowstone’: Paramount+ divulga teaser e data de estreia

Produção conta a história da família Dutton, que controla a maior fazenda de gado dos Estados Unidos

Divulgação/ Paramount+ O Paramount+ divulgou as primeiras imagens da nova leva de episódios da série de sucesso Yellowstone, antes do seu aguardado retorno no domingo (10)



O Paramount+ divulgou as primeiras imagens da nova leva de episódios da série de sucesso Yellowstone, antes do seu aguardado retorno no domingo (10), exclusivamente na plataforma de streaming premium. Produzida pelo MTV Entertainment Studios e 101 Studios, Yellowstone conta a história da família Dutton, que controla a maior fazenda de gado dos Estados Unidos. Em meio a alianças divergentes, assassinatos não resolvidos, feridas abertas e o respeito conquistado arduamente, a fazenda está em constante conflito com suas fronteiras: uma cidade, uma reserva indígena e o primeiro parque nacional dos Estados Unidos. Yellowstone é uma criação conjunta do indicado ao Oscar® Taylor Sheridan (Wind River, Hell or High Water e Sicario) e John Linson. Os produtores executivos incluem John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari, Stephen Kay, Michael Friedman, Christina Voros e Keith Cox. A série é distribuída pelo Paramount Global Content Distribution.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem feita com auxílio de IA