Quase 355 mil crianças de Gaza já receberam 1ª dose de vacina contra poliomielite, diz OMS

Pólio é uma doença altamente infecciosa que afeta principalmente crianças pequenas e ataca o sistema nervoso, causando, em alguns casos, paralisia e morte

Quase 355 mil crianças com menos de dez anos da Faixa de Gaza já receberam a primeira dose da vacina contra a poliomielite desde 1º de setembro, quando começou a campanha de vacinação liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesta quase primeira semana de campanha, as pausas humanitárias de oito horas por dia estabelecidas entre Israel e o Hamas foram amplamente respeitadas. O objetivo desta campanha, concebida pela OMS em três fases diferentes para cobrir todas as regiões de uma devastada Faixa, é chegar a 640.000 habitantes de Gaza com menos de 10 anos de idade.

“Hoje continuamos a vacinar o maior número possível de crianças”, informou a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) em sua conta no X sobre a segunda fase desta campanha dedicada às áreas do sul da Faixa e que terminará no domingo, 8 de setembro. A terceira fase acontecerá no norte da Faixa, entre os dias 9 e 11. Além disso, até o final do mês, tanto as organizações humanitárias como o Exército israelense estão estudando uma segunda rodada de imunização para administrar a segunda dose desta vacina, aplicada com algumas gotas por via oral.

O Ministério da Saúde de Gaza confirmou no dia 16 de agosto um caso de poliomielite em um bebê de dez meses não vacinado — o primeiro caso na Faixa em 25 anos —, cuja vida já está em perigo depois de seu corpo ter ficado paralisado. A poliomielite é uma doença altamente infecciosa que afeta principalmente crianças pequenas e ataca o sistema nervoso. Pode causar paralisia e, em alguns casos, a morte.

