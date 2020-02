‘You are Coringa’, pergunta brasileira ao reconhecer Joaquin Phoenix; veja

Fã se enrolou um pouco no inglês na hora de conversar com o astro e vídeo viralizou nas redes

Reprodução Joaquin Phoenix é um dos favoritos ao Oscar pela interpretação de Coringa



Joaquin Phoenix é conhecido pelo ativismo a favor dos direitos dos animais e, durante panfletagem nas ruas de Londres, ele abordou uma turista brasileira que se enrolou na hora de conversar com o ator.

Após Phoenix entregar o papel para ela e seus acompanhantes, a jovem arrisca: “You are Coringa?” (“Você é o Coringa?”). O ator não entende o que ela disse, já que o nome do filme em inglês é “Joker”, palavra com sonoridade totalmente diferente em português.

Ela ainda insiste na pergunta até dizer “ator”, o que ele confirma. “Eu vi o seu filme, eu amei. Você é um bom ator”, ela continua em inglês. Phoenix agradeceu e seguiu com a panfletagem.

O vídeo, é claro, viralizou nas redes sociais com o momento inusitado – coroado, ao fim, com alguém dizendo “Brasil, Brasil” ao fundo.

“Coringa” é um dos favoritos ao Oscar 2020, concorrendo em 11 categorias, incluindo a de Melhor Filme e Melhor Ator para Joaquin Phoenix.

Assista :