Zoe Saldaña critica Oscar por não reconhecer atuações de ‘Avatar’

Zoe Saldaña criticou o Oscar por não considerar as atuações na franquia “Avatar”, da qual faz parte. A atriz argumenta que performances feitas para personagens criados com auxílio de computação gráfica são frequentemente ignoradas pelas principais premiações da indústria. “Hábitos antigos demoram a desaparecer, e quando se trata de instituições tradicionais, é muito difícil promover mudanças”, afirmou a atriz em entrevista ao Independent.

“Eu entendo isso, então não fico amarga, mas é muito frustrante quando você dá 120% de si mesmo em algo. Não vencer é tudo bem, não ser indicado também, mas ser subestimado, minimizado e completamente ignorado é outra coisa”, acrescentou.

Zoe também está no elenco do filme “Emilia Pérez”, um dos favoritos do Oscar 2025, competindo inclusive com o brasileiro “Ainda Estou Aqui”. Na trama, uma advogada (Zoe Saldaña) é procurada por um chefão do tráfico de drogas que deseja realizar seu maior sonho: passar por uma cirurgia de redesignação sexual para poder viver como mulher. Selena Gomez interpreta a esposa da criminosa, vivida por Karla Sofía Gascón.

