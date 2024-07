Van de Melody é envolvida em engavetamento na Via Dutra, mas todos estão bem

Veículo recebeu na traseira o impacto de ônibus de viagem e avançou, batendo no carro da frente. Os carros, inclusive a van da artista, com o staff a bordo, ficaram bastante danificados

Reprodução Instagram @melodyoficial3 Cantora assegurou seus seguidores, por vídeos nas redes sociais, que todos os envolvidos estão bem



A van que transportava a cantora Melody sofreu um acidente na tarde deste sábado (20), na Via Dutra, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O veículo se envolveu em um engavetamento, durante o deslocamento para um show. A van recebeu na traseira o impacto de ônibus de viagem e avançou, batendo no carro da frente. Os carros, inclusive a van da artista, com o staff a bordo, ficaram bastante danificados. Melody assegurou seus seguidores, por vídeos nas redes sociais, que todos os envolvidos estão bem. “Gracas a Deus ninguém morreu. Está todo mundo bem”, afirmou. A Polícia Rodoviária Federal reportou que pelo menos dez veículos participaram do acidente.