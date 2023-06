Versão microscópica de bolsa da Louis Vuitton será vendida em leilão

Chamada de Microscopic Handbag (Bolsa Microscópica), o acessório mede 657 por 700 micrômetros

Divulgação/MSCHF Bolsa minúscula é visível apenas por microscópio



O coletivo MSCHF lançará uma bolsa “menor que um grão de sal marinha”. Trata-se de uma versão microscópica de uma bolsa da Louis Vuitton, que será vendida em leilão. O MSCHF ficou conhecido por criar Big Red Boots, botas emborrachadas, que foi destaque na Semana da Moda de Nova York. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times. MSCHF . O acessório é inspirado na OnTheGo, da grife Louis Vuitton e tem a cor verde fluorescente. Os criadores garantem que a bolsa possui o tamanho suficiente para passar pelo buraco de uma agulha. Os detalhes só podem ser vistos através de um microscópio. O diretor de criação da MSCHF, Kevin Wisner, explicou que o intuito é eliminar a utilidade da bolsa. “É a palavra final na miniaturização de bolsas”, diz o comunicado do coletivo. “Acho que a ‘bolsa’ é um objeto engraçado porque ela deriva de algo que é rigorosamente funcional. Mas se tornou basicamente uma joia”, afirmou em entrevista ao Times. “Sua versão microscópica, portanto, pretende estender a tendência à sua conclusão lógica, acabando com a utilidade da peça”, explicou Kevin.

Wiesner explicou que o motivo do estilho escolhido se deve pelo fato de que se pode ser reproduzido em uma menor escala. O acessório foi criado através de um processo conhecido como “polimerização de dois fótons”. A minúscula bolsa será vendida no leilão “Just Phriends”, marcado para o dia 19 de junho. O evento é organizado por Sarah Andelman, ex-diretora criativa da parisiense Colette, que encerrou suas atividades em 2017. Segundo a MSCHF, ela será vendida em um estojo de gel lacrado com um microscópio com visor digital. Não há informações sobre o preço.