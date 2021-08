Vice-campeões do Power Couple dizem ter sofrido boicote: ‘Casais são fake’

Em entrevista ao Pânico, Deborah Albuquerque e Bruno Salomão afirmaram que os vencedores ‘fizeram pix para quem votasse contra eles’: ‘Perdemos para o pior casal’

Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, vice-campeões do Power Couple 2021, foram os convidados desta sexta-feira, 20, do programa Pânico



Nesta sexta-feira, 20, o programa Pânico recebeu Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, casal vice-campeão do reality show Power Couple. Em entrevista, Deborah afirmou que outros participantes do programa têm casamentos forjados e que ela e o marido foram boicotados por torcidas concorrentes. “Os casais são fakes, se juntam para entrar no programa, nem casados são. Já tem dois separados na nossa edição. Os picuinhas ganharam e sumiram, morrem de vergonha de falar do programa porque ganharam feios. São os copiões, copiaram o cabelo do Bruno. Até no nome imitaram a gente, copiaram o nosso, que era Fênix. Pegaram no pé dos mais fortes, fizeram isso o programa inteiro. A gente foi eliminando casal por casal, e os eliminados se juntaram para tirar o casal Fênix. Foram 11 torcidas contra 1. Fizeram pix para quem votasse contra a gente.”

Para Deborah, Mariana Matarazzo e Matheus Yurley, que venceram a última edição do Power Couple, não mereciam o lugar no pódio, pois, segundo ela, foram os que menos fizeram provas. “Somos o casal campeão moral, a gente ganhou todas as provas, ficamos desde a primeira semana até a última em primeiro lugar. O golpe tá aí, cai quem quer. A edição é complicada, você se mata para fazer as provas e acumular dinheiro, a gente foi do primeiro ao último dia como melhor casal, e perdemos para o pior casal por causa da edição. A gente sai aqui fora e colhe os frutos e o pessoal que adorava não entendia como não ganhamos. Como é que o casal que menos faz prova ganha?”, afirmou.

