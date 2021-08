Diretor de ‘A Fazenda’ revela o que Narcisa Tamborindeguy exigiu para entrar no reality

Carelli também falou que na 1ª edição descobriu que tem ‘um tipo de famoso’ que nunca vai topar participar

Reprodução/Instagram/narcisat/20.08.2021 Narcisa Tamborindeguy foi convidada para participar da primeira edição de 'A Fazenda'



Rodrigo Carelli, diretor de “A Fazenda”, deu detalhes do convite que fez para Narcisa Tamborindeguy participar do reality show da Record TV e afirmou que seu grande sonho é ter a socialite na atração. Narcisa foi convidada para entrar logo na primeira edição do reality, que estreou em 2009. Durante participação no “Link Podcast”, Carelli contou que no começo não foi fácil convencer os famosos a entrar em “A Fazenda”. “Foi um processo que a gente bateu cabeça, a gente fez um convite muito formal porque era um novo formato. Apesar das pessoas já estarem acostumadas com reality show, era em uma fazenda e as pessoas já tinham se desacostumado com realities de celebridades, a ‘Casa dos Artistas’ estava no passado e o ‘Big Brother’ era com anônimos”, contou o diretor.

Após fazer as primeiras abordagens, Carelli notou que seria impossível colocar algumas celebridades no reality. “A gente descobriu que tem um tipo de famoso que a gente não vai conseguir nunca. Tem famoso que no primeiro convite já diz que não vai fazer de jeito nenhum. O curioso foram os que falaram: ‘Eu vou fazer sim’. Depois, na sequência, falou: ‘Mas vai entrar o maquiador, né? Vai entrar o cabeleireiro?’. Acho que posso falar o nome, ela não vai ficar chateada porque todo mundo ama, é a Narcisa”, revelou o diretor, que chegou a encontrar pessoalmente com a dona do bordão “Aí, que loucura” para fazer o convite. “É o nosso sonho, mas é impossível porque ela gostaria de ter essa estrutura, tem vários [famosos] que não vivem sem isso. Eu fui ao Rio de Janeiro falar com a Narcisa para poder entender e foi divertidíssimo, mas descobri que, para ela, não dá para não ter uma estrutura mínima. Já outros famosos tinham medo da exposição, mas com o tempo isso foi mudando”, finalizou. A próxima edição de “A Fazenda” estreia em setembro, na Record.