Viih Tube fala sobre polêmica com Juliette: ‘Total falha de comunicação’

Influenciadora digital disse que convidou campeã do BBB 21 para o chá revelação de seu bebê

Reprodução/Instagram/juliette/viihtube Juliette falou que Viih Tube não a convidou para o chá revelação



A influenciadora digital Viih Tube comentou sobre a polêmica de não ter convidado Juliette para o chá revelação de sua filha Lua. Ela, inclusive, disse que não são amigas próximas. “Foi total falha de comunicação o que aconteceu ali. A Ju e eu não somos amigas próximas, a gente não tem contato frequente. Mas sempre convidei ela para absolutamente tudo, obviamente o chá”, comentou Viih Tube. No último mês, a youtuber fez o chá revelação da filha que espera com Eliezer, também ex-BBB. Na festa, estavam presentes Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, Rodrigo Mussi, participante da mesma edição que Arthur e Eliezer, além de Sarah Andrade, Thais Braz e Gabi Martins, que foram colegas de confinamento de Viih Tube, no BBB 21. No entanto, Juliette não compareceu ao evento. Após ser questionada, a campeão do BBB 21 falou que não foi convidada para a festa. De acordo com Viih Tube, o mal-entendido aconteceu devido o convite da festa ter sido enviado para o número antigo de Juliette, assim ela não teria visto a mensagem. Ela ainda disse que entrou em contato para esclarecer a situação. Viih Tube e Juliette viveram uma amizade de altas e baixas no BBB 21.