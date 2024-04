Viih Tube posta vídeo e fala sobre ser ‘tentante’ e mostra preparativos para aniversário da filha

Ex-BBB tenta engravidar pela segunda vez desde dezembro de 2023 e mostra detalhes da festona de 1 ano da pequena Lua

Reprodução: redes sociais @eliezer ViihTube e Eliezer estão juntos desde 2022



Nesta semana, a influencer digital e empresária Viih Tube, postou em suas redes sociais um vídeo onde mostra um teste de gravidez. Mãe de Lua, de 1 ano, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer, a youtuber deseja ser mãe novamente. No vídeo é possível ver vários testes de gravidez. Ela confessa que tenta a maternidade pela segunda vez desde dezembro de 2023. “É… 3 meses tentando é pouco ou muito? Ainda sou nova nisso, não sei! Mas oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo já me deu, hoje eu torcer todo mês por ele!”, disse em legenda do vídeo.

Pequena Lua

Já Lua, que completou seu primeiro ano na última terça-feira (9), terá uma mega festa de aniversário que durará três dias (12, 13 e 14) de abril e contará com 500 convidados. O festão será em um resort no interior de São Paulo, Atibaia e durará 72 horas. Entre as atrações Galinha Pintadinha, Turma do Luccas Neto, Larissa Manoela, Mundo Bita e muito mais. Já os convidados, famosos, amigos e familiares. Thaila Ayala, Giovanna Ewbank, Pocah, Tatá Werneck, Rafael Vitti, Cíntia Dicker, Pedro Scooby, Mileide Mihaile, Julio Rocha, Romana Novais, Alok, Tays Reis, Biel são alguns dos nomes selecionados para a festança.

