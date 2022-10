Viih Tube reaparece nas redes sociais e justifica ausência: “Caçando coisinhas de neném”

Ex-bbb e influenciadora digital está grávida de Eliezer, que participou da última edição do reality show

Reprodução/Instagram/viihtube Viih Tube anunciou a gravidez pelas redes sociais no mês passado ao lado de Eliezer



A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube reapareceu no Instagram neste sábado, 1, e justificou sua ausência das redes. A jovem de 22 anos está grávida de Eliezer, que participou da última edição do reality show. “Estou um pouco sumidinha daqui porque só vivo isso, gente. Só vivo caçando coisinha de neném, pensando em chá revelação, pensando em tudo. Fico esquecendo de postar as coisas aqui, só consigo pensar no neném”, disse. A futura mamãe fez um novo ultrassom neste sábado e também citou alguns sintomas que vem sentindo na gestação, mencionando o qual vem mais incomodando. “Acho que todo sintoma faz eu sentir meu corpo mudando para virar casa para o meu nenê. Eu estou tão feliz que acabo que nem ligo para nenhum. Mas se fosse falar um que incomoda mais seria: fazer xixi toda hora (literalmente), e um sono incalculável”, confessou a influenciadora.