Viih Tube anuncia gravidez de Eliezer: ‘Arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu’

Influenciadora disse que já está ansiosa para ver o rostinho da criança; já o ex-BBB contou que se tornou ‘uma manteiga derretida’ desde que recebeu a notícia

Reprodução/Instagram/viihtube Viih Tube e Eliezer anunciaram que estão esperando um filho



A influenciadora e ex-BBB Viih Tube anunciou nesta terça-feira, 20, que está grávida do também ex-BBB Eliezer. Nas redes sociais, ela declarou que o casal está em festa com a notícia: “Sim, estou grávida, vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa para ver o seu rostinho, meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era para ser! Pais de primeira viagem e o Eli é o pai mais babão e chorão que já vi (risos)”. A ex-participante do “BBB 21” disse que irá compartilhar todos os momentos da sua gestação com os seguidores. “Obrigada a todos que apoiam a gente e torcem pela nossa felicidade e agora da nossa família”, concluiu Viih. Eliezer também se manifestou nas redes sociais e disse que assim que descobriu a gravidez se tornou uma “uma manteiga derretida”. “Sou o cara mais feliz desse mundo”, afirmou. “Senti tanta coisa que é impossível colocar em palavras, eu só sei que, desde esse momento, eu acordo, me olho no espelho e falo: “Meu Deus, eu vou ser pai”. Olho para a Viih e penso: “Meu Deus, é a mulher da minha vida, mãe do meu filho ou filha”. Olho pra minha sala e imagino um serzinho correndo e quebrando tudo. Olho para uma família na rua e vejo a minha.” Eli disse que muitas vezes se perguntou qual foi o propósito do “BBB 22” na sua vida e, agora, entende que sua passagem pelo programa o permitiu conhecer Viih aqui fora. O casal começou a viver um affair em maio desde ano, mas não rotularam a relação. O namoro foi oficializado meses depois, em agosto deste ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)