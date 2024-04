Vincent Martella, o Greg de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, desembarca no Brasil

O ator chegou à marca de 5 milhões de seguidores com a ajuda dos fãs brasileiros em mutirão realizado nas redes sociais

Foto: FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ele compartilhou uma foto usando a camiseta com os dizeres "Eu sou famoso no Brasil" e depois disso viralizou



O Brasil está tão na sua Vincent Martella. O ator que interpretou o Greg em “Todo Mundo Odeia o Chris” desembarcou na manhã desta terça-feira (16) no Aeroporto de Guarulhos. O anúncio de sua vinda ao Brasil foi feito poucas horas antes por meio das redes sociais de Martella, que divulgou uma foto do passaporte dele. O ator participará de uma entrevista para o programa “The Noite com Danilo Gentile”, do SBT. A fama do ator sempre existiu no Brasil, com o sucesso da série da década de 90, mas nas últimas semanas, Martella vem postando conteúdos declamando seu amor pelo Brasil e inclusive, chegou a marca de 5 milhões de seguidores após campanha dos fãs brasileiros. Ele compartilhou uma foto usando a camiseta com os dizeres “Eu sou famoso no Brasil” e depois disso viralizou. O post conta com mais de 3 milhões de curtidas e milhares de comentários de fãs. Após desembarcar, ele fez questão de falar com os fãs, tirar fotos e dar atenção aos fiéis escudeiros brasileiros. O ator desembarcou com seu empresário Gilbert Boyas.