‘Parasyte: The Grey’ e ‘Rebel Moon – Parte 2’ estão entre as estreias de abril da Netflix

“Garotos Detetives Mortos”, “O Paciente Inglês” e “Rodeio Rock” são outras novidades; saiba mais

Divulgação/Netflix A série coreana 'Parasyte: The Grey' chega à Netflix como uma das principais estreias do mês



A Netflix anunciou em grande estilo a lista completa de suas estreias para abril. Prepare a pipoca e ajuste sua poltrona, pois o mês promete uma montanha-russa de emoções com uma variedade de estreias de séries, filmes, documentários e animes. Se você é fã de ação e ficção científica, não pode perder a estreia de “Rebel Moon – Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes”, dirigido pelo renomado Zack Snyder, que chega dia 19, prometendo continuar a saga iniciada no ano passado. Já na categoria de séries, prepare-se para mergulhar em universos tão diversos quanto pós-apocalípticos e sobrenaturais. Uma das novidades é “Parasyte: The Grey”, uma produção sul-coreana intensa, em que parasitas desconhecidos assumem corpos humanos violentamente, tornando-se uma ameaça crescente que a humanidade deve enfrentar. Outra é “Garotos Detetives Mortos”, baseada no amado quadrinho de Neil Gaiman.

Veja trailer de “Rebel Moon – Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes”

Confira o trailer de “Parasyte: The Grey”

Além disso, uma enxurrada de filmes está a caminho. Desde dramas como “O Paciente Inglês”, até comédias como “Rodeio Rock”, a diversão é garantida para todos os gostos. E se você é fascinado por documentários, a Netflix também não o decepcionará. Prepare-se para desvendar mistérios em “Arquivos do Inexplicável” e entender o impacto dos memes em “A Rede Antissocial: Dos Memes ao Caos”. E para os fãs de anime, abril traz novas aventuras com “ONE PIECE: Marineford” e “ONE PIECE: Egghead”, que prometem levar os espectadores a emocionantes jornadas em mundos fantásticos. Acompanhe as datas das estreias abaixo, marque em seu calendário as datas importantes e prepare-se para um mês repleto de entretenimento na Netflix!

Veja trailer de “Rodeio Rock”

Veja o calendário

View this post on Instagram A post shared by Netflix Brasil (@netflixbrasil)