Vinicius é o quinto eliminado do ‘BBB 24’

Medalhista paralímpico, de 29 anos, foi eliminado com 9,92% da média dos votos para ficar

Reprodução / Instagram @bbb Vinicius fazia parte do grupo "Camarote" no Big Brother Brasil 2024



O medalhista paralímpico Vinicius Rodrigues, de 29 anos, foi o quinto eliminado do Big Brother Brasil 2024 nesta terça-feira, 23, em uma disputa com mais quatro jogadores. Este paredão foi inédito no programa. Além disso, o brother foi o primeiro eliminado do grupo “Camarote”, composto por artistas, atletas e outras personalidades conhecidas pelo público. O brother recebeu 9,92% dos votos, a menor média para ficar. Luigi recebeu 12,52%, Giovanna Pitel obteve 15,96%, Marcus Vinicius teve 20,75% e Alane obteve 40,85%. A casa, agora, conta com 20 participantes na corrida para o grande prêmio que aumenta a cada eliminação.