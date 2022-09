Bolsonaro afirma que torce pela paz na Ucrânia: ‘Brasil tudo fará’

Invadido desde fevereiro deste ano, país europeu vive em guerra com a Rússia

JORGE PRADO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro disse que torce pela paz na Ucrânia, que foi invadida pela Rússia



O presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta sexta-feira, 16, que torce pela paz na Ucrânia. Desde fevereiro deste ano o país europeu vive em guerra com a Rússia, que invadiu o território ucraniano. “Por que nós chegamos até aqui? Vocês, em grande parte, pelo país de origem, um país pacífico, um país também produtor rural, que na bandeira de lá impera as mesmas cores da bandeira daqui. Somos irmãos, queremos o bem um do outro, torcemos pela paz. E o Brasil tudo fará, como vem fazendo, para que essa paz seja alcançada”, disse durante comício em Prudentópolis, no interior do Paraná, com candidatos locais. Prudentópolis é conhecido por ter a maior comunidade de imigrantes e descendentes de ucranianos no Brasil. Antes disso, cumprindo agenda da campanha eleitoral, o presidente participou de uma motociata e cumprimentou apoiadores. Já nesta tarde e à noite, Bolsonaro cumpre agenda em Londrina.