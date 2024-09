Yasmin Brunet desmente volta com Gabriel Medina e esclarece detalhes sobre término

Relembrando momentos de fragilidade emocional, modelo explicou que fim da relação foi conturbado e que não mantém contato com o atleta

Reprodução/Instagram/yasminbrunet O casal iniciou seu relacionamento em 2020 e se casou no mesmo ano



Yasmin Brunet, 36, desmentiu os boatos sobre uma possível reconciliação com Gabriel Medina, 30, e fez comentários sobre o fim de seu casamento. A modelo declarou que as chances de um retorno são “impossíveis” e revelou não entender completamente os motivos que levaram à separação. Segundo ela, Medina encerrou o relacionamento sem conseguir encará-la. A falta de clareza sobre o término fez com que Yasmin se sentisse injustamente rotulada como “louca”. Ela destacou que a ausência de explicações sobre o relacionamento, especialmente em relação a controvérsias, a afetou emocionalmente. Um dos episódios que gerou polêmica foi a briga entre Medina e o Comitê Olímpico Brasileiro durante as Olimpíadas de Tóquio, em 2020.

O casal iniciou seu relacionamento em 2020 e se casou no mesmo ano. No entanto, a união chegou ao fim em 2022, e a separação foi marcada por diversas controvérsias, incluindo desavenças envolvendo os pais do surfista. Yasmin expressou sua frustração com a forma como a situação foi tratada publicamente. “[Certeza] absoluta. Principalmente pelo jeito que terminou. Eu não sei até hoje o porquê, mas foi olhando pro chão. Ele não conseguia nem de olhar na minha cara. Eu não acho que ele tenha curtido isso. Ele não é bloqueado, a gente não se segue. Nesse caso, tudo é não”, explicou.

