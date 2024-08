Brasil encerra participação em Paris-2024 com 20 medalhas

Delegação brasileira obteve três ouros, sete pratas e dez bronzes

Alexandre Loureiro/COB Seleção brasileira feminina de futebol festeja a medalha de prata no pódio, apesar da derrota para os EUA



O Brasil encerrou sua participação nas Olimpíadas de Paris-2024 com um total de 20 medalhas. A delegação brasileira obteve três ouros, sete pratas e dez bronzes. Neste sábado (10), a seleção feminina de futebol perdeu a final contra os Estados Unidos, enquanto as meninas do vôlei ganharam a disputa de terceiro lugar contra a Turquia. Entre as medalhas de ouro, o país se destacou com as duplas Ana Patrícia e Duda, no vôlei de praia, Beatriz Souza, no judô, e Rebeca Andrade na ginástica artística. Na prata, o Brasil também teve um bom desempenho, com conquistas e Willian Lima (judô), Caio Bonfim (marcha atlética), Tatiana Weston-Webb (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade), além de Rebeca Andrade, que brilhou no individual geral e no salto, e a seleção feminina de futebol.

Rayssa Leal, no skate, e Larissa Pimenta no judô, conquistaram a medalha de bronze, assim como as equipes de ginástica artística (feminina) e judô (mista). Outros atletas que contribuíram para a contagem de medalhas foram Bia Ferreira, no boxe, Gabriel Medina, no surfe, Augusto Akio, no skate park, Edivaldo Pontes, no taekwondo, e Alison dos Santos, no atletismo, além da seleção feminina de vôlei. No ranking geral das Olimpíadas, a China lidera com 90 medalhas, sendo 39 de ouro, 27 de prata e 24 de bronze. Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, com 38 medalhas de ouro, 42 de prata e 42 de bronze. A Austrália completa o pódio, com 18 ouros, 18 pratas e 14 bronzes.

