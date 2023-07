Youtuber presenteia esposa com carro de luxo após ela filmar cena de sexo com outro homem

Lena The Plug, que é estrela do OnlyFans, contracenou com Jason Luv para gravar conteúdo para a plataforma online

Reprodução/Instagram @freelenatheplug A estrela do OnlyFans é casada com o youtuber Adam22



O youtuber Adam22 surpreendeu seus seguidores ao presentear sua esposa após ela fazer sexo com outro homem. Em seu perfil no TikTok, ele mostrou a reação da companheira, a estrela do OnlyFans Lena The Plug. A relação sexual foi feita para gravar conteúdos para a plataforma de assinatura. Essa foi a primeira cena com um homem gravada pela estrela, que já filmou com mulheres anteriormente. Lena contracenou com Jason Luv para filmar as cenas. Como um presente pela grande repercussão do material, o youtuber comprou uma Lamborghini verde para ela. “Qualquer coisa para a minha rainha”, disse no vídeo. Lena, por sua vez, ficou surpresa e agradeceu pelo presente e apoio do marido. Em outro momento, Adam22 admitiu ter sentido ciúmes no começo, mas disse que não impediria sua companheira de seguir trabalhando. Já Lena afirmou em uma transmissão ao vivo que era “mais interessante” fazer sexo com outras pessoas.