Exclusivo: Luciano Szafir comemora sucesso da plataforma online que montou após vencer a Covid-19 três vezes

Ideia da empresa Sua Compra Prime surgiu no período em que ator estava internado no hospital, com apenas 15% de chance de recuperação; investimento ultrapassa a casa dos R$ 5 milhões

Divulgação Luciano Szafir está à frente da plataforma de market place Sua Compra Prime



Que a pandemia veio e ressignificou muita coisa na vida da gente, todo mundo já sabe. Mas, para Luciano Szafir, esses últimos anos tem gostinho de vitória em dobro, já que o ator e hoje empresário se recuperou após pegar Covid por três vezes e, tendo apenas 15% de chance de sobrevivência, ainda saiu do isolamento pronto para investir em um novo negócio, inspirado pelo mercado online. Refeito, recuperado e mais forte do que nunca, Szafir está à frente do market place intitulado Sua Compra Prime, uma plataforma de luxo montada há exatos seis meses. “Estamos trabalhando no projeto há um pouco mais de dois anos, mas a plataforma foi ao ar em 2023, ou seja, ainda estamos no início da operação. A ideia surgiu no período em que eu estava internado no hospital com Covid-19, em conversas com meu sócio sobre o mercado de luxo e a possibilidade de realizar vendas online de produtos diferenciados. Percebemos que este tipo de venda estava em ascendência, além de notar que as pessoas que tinham dinheiro não tinham acesso a determinados tipos de compra”, explica.

O negócio oferece desde produtos mais simples, como eletrodomésticos, até mais sofisticados, como carros de luxo ou barcos, sendo este o diferencial da marca. “Além de apresentar esse amplo leque de possibilidades de compra, oferecemos um serviço de entrega domiciliar tão eficiente quanto a exigência das pessoas. A marca tem a intenção de atingir a elite financeira do país e assim atender de forma prática e eficiente os desejos das classes altas. A empresa entende que, ao vender produtos luxuosos, é importante conquistar a confiança da classe A do Brasil, através de um atendimento exclusivo e um pós-venda personalizado.” A empresa está em crescimento, sendo que seu investimento ultrapassa a casa dos R$ 5 milhões nesses primeiros dois anos de implantação. Além disso, o negócio caminha para negociações com investidores a fim de aumentar esse aporte ao longo do período. Em relação à veia empreendedora, Luciano explica que sempre seguiu o exemplo da família. “Comecei a trabalhar aos 13 anos com o meu pai, nem sonhava em ser artista naquela época. O mundo corporativo começou antes, pois o meu pai trabalhava com diversas coisas na vida dele: comércio, indústria e empreendimentos imobiliários. Só fez me dar bases e abrir os olhos ainda mais para este segmento.”

O mercado de luxo no Brasil tem suas projeções mesmo em meio a tempos difíceis. Esse segmento desponta forte para crescer alguns percentuais além. A receita total gerada por esse mercado no país chegou a US$ 5,2 bilhões em 2020 e a projeção é de um aumento de 3% até 2025. “O brasileiro tem algo que eu não gosto que é acreditar que ele tem prosperidade em um curto espaço de tempo, ele acha que a empresa vai estar consolidada, que vai crescer pelo que ele escuta falar, e não é assim. Acredito que temos que crescer degrau por degrau, de uma maneira sólida. Mas é claro que existem exceções, existem pessoas que estão em um lugar certo e na hora certa com um devido preparo e pessoas para isso, mas é algo raro, primeiro temos que consolidar a base. Somente assim crescemos”, opina.

Quando perguntamos se é preciso ser artista para ser empresário no Brasil, Szafir responde com convicção: “Acho que tem dois lados, sempre foi muito difícil abrir negócio no Brasil, quando se fala de instabilidade, mão de obra, enfim, uma série de fatores. Costumo dizer que quem consegue vencer no Brasil, vence em qualquer lugar do mundo. Acho que até pela questão de não querer um resultado rápido como o brasileiro tem. Outros povos do mundo pensam em médio e longo prazo, e o brasileiro, não, ele só pensa no curto prazo, o que de uma certa maneira atrapalha. Além da falta de instabilidade política e econômica, inflação altíssima, juros… Tudo isso mexe muito com o negócio. O momento atual é repleto de incertezas, porém acredito que o nosso setor ainda vai crescer muito.”

Szafir responde

Na sua opinião a pandemia impulsionou o mercado de vendas online e ajudou seu negócio? Como é isso?

Sem sombra de dúvidas, a pandemia impulsionou o mercado de vendas online, pois éramos proibidos de sair, ficávamos ociosos. Tudo passou a ser online, principalmente as reuniões, o tempo que perdíamos no deslocamento, hoje está sendo mais aproveitado. Eu mesmo não tinha a cultura de comprar tanto na internet, só o que não encontrava, e hoje mudou muito.

Você sempre foi engajado em causas sociais. A empresa participa de algo do tipo?

Não só eu, mas todas as pessoas envolvidas no Sua Compra Prime são engajadas em causas sociais. Inclusive, no ano que vem queremos fazer algo mais consolidado referente a este aspecto. Com os resultados do Sua Compra Prime, estamos nesta missão de crescer as causas sociais. Se preparem que vamos ter novidades!

