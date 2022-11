Irmã de Cristiano Ronaldo critica Fábio Porchat após ele xingar Bolsonaro: ‘Deixei de seguir’

Katia Aveiro também demonstrou apoio às manifestações que aconteceram em todo o país na quarta-feira, 2, contra a vitória de Lula nas urnas

A cantora portuguesa Katia Aveiro, irmã do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, deixou de seguir o apresentador e humorista Fábio Porchat após ele postar um vídeo em que xinga o presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela também demonstrou apoio às manifestações que aconteceram na última quarta-feira, 2, em todo país contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas. Ao compartilhar o vídeo de Porchat, Katia escreveu: “Deixei de seguir. Já fui ao programa dele e já apaguei o vídeo que ele tinha na minha página. Um triste… um doente. Este é o retrato dos artistas no momento. O que esperar do país”. A irmã de Cristiano Ronaldo também rebateu as criticas por ser portuguesa e estar opinando sobre o resultado das eleições no Brasil. “Para quem me envia mensagens de ofensa… eu tenho opinião e sou livre para dar a minha… moro no Brasil há quase cinco anos. Minha filha é brasileira, meu marido também, pago impostos aqui, tenho funcionários brasileiros, tenho uma empresa aqui. Odeio injustiças e a verdade é preciso ser falada… o Brasil está parado, o povo não está perdendo as forças, isso é o que eles falam na TV”, escreveu nos stories do Instagram. A cantora compartilhou vídeos das manifestações e comentou: “Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo estão parados, o povo está na rua e não vai sair. Por um Brasil de verdade, eu opino, e se alguém vir aqui ofender, eu bloqueio. Este é meu espaço e esta é minha visão”. Na visão de Katia, o Brasil está “um caos da paz”, pois foram manifestações “sem violência e com esperança no futuro”.