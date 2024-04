Lula se manifesta sobre morte de Ziraldo: ‘um de seus maiores expoentes da cultura’

Ziraldo morreu na tarde deste sábado, aos 91 anos, na zona sul do Rio de Janeiro

EFE/André Coelho Presidente usou as redes sociais para prestar sua homenagem



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou suas redes sociais na tarde deste sábado (6), para prestar suas homenagens a Ziraldo. O desenhista faleceu neste sábado (6), na Zona Sul do Rio de Janeiro, aos 91 anos. “O Brasil perdeu neste sábado, 6/4, um de seus maiores expoentes da cultura, da imprensa, da literatura infantil e do imaginário do país. Chargista, caricaturista, escritor e jornalista, o mineiro Ziraldo é nome onipresente na cultura popular brasileira. São inúmeras e diversas as contribuições de Ziraldo, seja com a turma do Pererê, em seu trabalho à frente do Pasquim, nos anos da ditadura, em livros inesquecíveis, como Flicts, e num extenso trabalho em revistas e jornais brasileiros. Na defesa da imaginação, de um Brasil mais justo, com democracia e liberdade de expressão”, escreveu em trecho da mensagem. Ziraldo ficou conhecido principalmente por suas obras “O Menino Maluquinho”, de 1980, “FLICTS”, seu primeiro livro infantil, em 1969 e “Turma do Pererê” de 1960.