Alberto Valentim é demitido após estreia do Cuiabá no Brasileirão

Treinador comandou o clube mato-grossense em 10 partidas e estava invicto: neste período, foram 7 vitórias e três empates

Reprodução/Assessoria de Comunicação do Cuiabá Cuiabá fez sua estreia no torneio e empatou em 2 a 2 contra o Juventude



Após o empate diante do Juventude em 2 a 2 na estreia do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá demitiu o técnico Alberto Valentim. A diretoria do clube comunicou o desligamento do comandante na noite deste sábado, 29. “O Cuiabá comunica a saída do treinador Alberto Valentim e seus auxiliares do comando do Cuiabá, após o empate em 2 a 2 com o Juventude, na estreia da Série A. A Diretoria agradece o técnico pelos serviços prestados e deseja boa sorte no decorrer da carreira”, diz a publicação oficial da equipe em seu perfil oficial no Twitter. O duelo entre Cuiabá e Juventude, que ocorreu na Arena Pantanal, no Estado do Mato Grosso, foi o primeiro do torneio.

Valentim treinou o Cuiabá em apenas dez jogos, mas estava invicto. Foram sete vitórias e três empates, incluindo o da partida deste sábado. No último final de semana, conquistou o campeonato mato-grossense, ao vencer o Operário (MT). Neste período, porém, a equipe foi eliminada da Copa do Brasil – depois de um empate no tempo normal, o clube foi eliminado nos pênaltis pelo 4 de Julho, do Piauí. A edição de 2021 do Brasileirão inaugura uma nova regra: cada time só poderá ter dois treinadores ao longo do torneio. Caso isso ocorra uma segunda vez, só um funcionário do clube com no mínimo seis meses de casa poderá ser efetivado.