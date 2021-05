Milwaukee Bucks ‘varre’ Heat e avança nos playoffs da NBA

Bucks fecharam a série em 4 a 0 e esperam o vencedor do confronto entre Brooklyn Nets e Boston Celtics

O Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokoumpo e companhia, varreram o Miami Heat da primeira rodada dos playoffs e avançaram para as semifinais da Conferência Leste na NBA. A franquia de Milwaukee fechou a série em 4 a 0 com a vitória deste sábado, 29, por 120 a 103. Os Bucks já tinham vencido os outros jogos por 109 a 107; 132 a 98 e 113 a 84. A partida estava toda para o lado do Miami Heat nos dois primeiros quartos, vencidos por 26 a 22 e 38 a 25. Mas a história mudou na volta do intervalo, com os Bucks virando o placar e vencendo os dois tempos restantes por 34 a 21 e 29 a 18. Brook Lopez foi o cestinha do time com 25 pontos. O garçom da equipe foi Giannis com 15 assistências. Do lado do Heat, Adebayo foi o maior pontuador com 20. Agora a equipe do técnico Mike Budenholzer espera o vencedor da série entre Brooklyn Nets e Boston Celtics. O Nets lideram por 2 a 1 e o próximo jogo acontece neste domingo, às 20h (horário de Brasília).