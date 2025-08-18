Alcaraz conquista Masters 1000 de Cincinnati após abandono de Sinner na final
Tenista vencia o primeiro set por 5 a 0 quando Sinner, atual campeão, visivelmente indisposto, anunciou sua desistência após 20 minutos de jogo
Matthew Stockman/Getty Images/AFP MASON, OHIO - AUGUST 16: Carlos Alcaraz of Spain reacts after his win over Alexander Zverev of Germany during the semifinals of the Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center on August 16, 2025 in Mason, Ohio. Matthew Stockman/Getty Images/AFP (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez o Masters 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira (18), após o abandono do italiano Jannik Sinner na final.
Alcaraz vencia o primeiro set por 5 a 0 quando Sinner, atual campeão, visivelmente indisposto, anunciou sua desistência após 20 minutos de jogo.
*Em atualização
*Com informações da AFP
Publicado por Nátaly Tenório
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.