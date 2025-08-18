Torcedor do Corinthians que atirou cabeça de porco em gramado é condenado a um ano de prisão
Episódio aconteceu em novembro do ano passado, durante clássico entre a equipe do Parque São Jorge e o Palmeiras, em Itaquera; Osni Fernando do Santos admitiu ter comprado, mas negou ter jogado
Osni Fernando do Santos, de 36 anos, torcedor do Corinthians que atirou uma cabeça de porco no gramado de Itaquera durante duelo com o Palmeiras, foi condenado a um ano de prisão em regime semiaberto pela Justiça de São Paulo. Ele pode recorrer da sentença em liberdade. O corinthiano foi julgado pelo juiz Fabrício Reali Zia, por crime contra a paz no esporte.
O episódio em questão ocorreu em novembro do ano passado, aos 27 minutos da partida em que o time do Parque São Jorge venceu o alviverde por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. João Vítor Menezes Alcântara Ferreira, que também respondia ao processo, foi absolvido. Na avaliação da Justiça, não foi possível ter a certeza “quanto à participação do denunciado para a concretização do ato criminoso”.
Em depoimento à polícia, Osni afirmou que comprou a cabeça no Mercadão da Lapa e a empurrou para dentro do estádio em uma sacola, mas negou ter atirado o item em direção ao campo. “Eu estava bêbado e arremessei a cabeça por um canto do estádio, no setor Sul. Achei que alguém ia achar e jogar fora. Ou que ia tirar foto. Eu não sei (quem jogou no gramado)”, disse na ocasião, após o depoimento, em breve contato com a imprensa.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o Corinthians a pagar multa de R$ 60 mil por causa do ato. O clube alvinegro estava sujeito a perder mandos de campo, mas conseguiu se livrar da punição mais dura por ter colaborado com a apuração do caso.
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.