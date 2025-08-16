Alcaraz derrota Zverev e enfrentará Sinner na final do Masters 1000 de Cincinnati

O número dois do ranking da ATP, venceu por 6-4 e 6-3 Zverev, número três, que jogou o último set limitado fisicamente sob o forte calor e umidade em Cincinnati (Ohio); Sinner superou Atmane

O espanhol Carlos Alcaraz superou neste sábado (16) as semifinais do Masters 1000 de Cincinnati diante de um Alexander Zverev fisicamente debilitado e disputará o título contra seu grande rival, o italiano Jannik Sinner. Alcaraz, número dois do ranking da ATP, venceu por 6-4 e 6-3 Zverev, número três, que jogou o último set limitado fisicamente sob o forte calor e umidade em Cincinnati (Ohio).

“Nunca é fácil jogar contra alguém que não se sente a cem por cento e para mim é ainda mais difícil fazê-lo contra Sascha”, declarou Alcaraz. “É um grande jogador e uma grande pessoa, temos uma ótima relação”. “Começamos muito bem a partida, bons ralis, alto nível, mas de repente ele começou a se sentir mal”, relatou.

“Meu foco então estava em como ele se sentia em vez de me concentrar no meu jogo. Foi uma situação muito difícil e desejo o melhor para ele”. O ex-número um mundial vai lutar na segunda-feira por seu primeiro título do Masters 1000 de Cincinnati, depois da final perdida em 2023 contra Novak Djokovic. Desde abril, Alcaraz soma sete torneios consecutivos chegando à final.

Três dessas finais foram contra Sinner, com duas vitórias do espanhol no saibro do Masters 1000 de Roma e de Roland Garros e a mais recente vitória do italiano na grama de Wimbledon. “Estou ansioso para jogar contra ele de novo”, garantiu Alcaraz. “Graças a ele eu mostro o meu melhor tênis, e para o público também é ótimo porque nos levamos ao limite. Estou pronto para o desafio”.

Neste sábado, o espanhol enfrentava seu maior teste do torneio contra Zverev, que tinha vantagem de seis vitórias em 11 duelos anteriores. No entanto, o alemão, que é diabético, chegava à sua segunda semifinal seguida de Masters 1000 em meio a dúvidas devido ao mal-estar sofrido nas quartas de final contra Ben Shelton, quando teve tonturas e dificuldades para respirar.

Em quadra até o fim

Alcaraz se apoderou do primeiro set mostrando sua melhor versão no saque e com maior efetividade nos momentos decisivos. Após a interrupção do jogo para atendimento a um espectador, Zverev teve três chances de quebra, mas Alcaraz conseguiu escapar ileso.

O espanhol, em contrapartida, aproveitou sua oportunidade de quebra com uma corajosa subida à rede e manteve seu serviço para fechar o set, selado com seu nono ace. Alcaraz golpeou novamente ao quebrar de primeira o saque de um Zverev que já começava a mostrar sinais de mal-estar mas, em uma virada inesperada, permitiu que o alemão se recompusesse com um breve apagão.

Encadeando três duplas faltas consecutivas, Alcaraz entregou de bandeja a primeira quebra ao alemão, que ainda venceu outro game enquanto fazia breves pausas apoiando-se na raquete ou sentando-se na quadra. Zverev então recebeu atendimento médico e foi brevemente ao vestiário, mas ao voltar continuava limitado nos ralis.

O árbitro de cadeira lhe concedeu depois outra pausa para trocar de tênis, mas Zverev nunca recuperou o fôlego e mal conseguiu permanecer em quadra apenas para evitar abandonar a partida.

Aniversariante do dia, Sinner vence Atmane e está na final

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, venceu o francês Térence Atmane (N.136) neste sábado (16) e se classificou para a final do Masters 1000 de Cincinnati. Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-2, em uma hora e 26 minutos.

O italiano, que completou 24 anos neste sábado, vai à final daqui a dois dias para buscar seu segundo título seguido em Cincinnati. Seu adversário sairá do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz (N.2) e o alemão Alexander Zverev (N.3).

Sinner teve mais trabalho do que o esperado contra o perigoso Atmane, revelação do torneio depois de sair do qualifying e eliminar dois integrantes do Top 10 da ATP, o americano Taylor Fritz (N.4) e o dinamarquês Holger Rune (N.9).

O francês começou a surpreender desde o túnel de acesso à quadra, quando entregou a Sinner uma carta de Pokémon como presente de aniversário, que o italiano recebeu com um sorriso e um abraço. Atmane colocou à prova os nervos do número 1 do mundo em um primeiro set de alta qualidade, no qual nenhum dos dois tenistas sofreu uma quebra e que Sinner só conseguiu fechar no tie break.

A segunda parcial foi menos estressante para o italiano, depois de quebrar o serviço de Atmane pela primeira vez no quarto game. Sinner, por sua vez, emendou sua 26ª vitória consecutiva em jogos disputados em quadra dura e chegou a um total de 200 na carreira nesta superfície, com 49 derrotas.

