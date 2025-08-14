Sinner atropela Auger-Aliassime e vai às semifinais em Cincinnati

O italiano, que fará 24 anos no sábado, é o quinto jogador a acumular 25 vitórias consecutivas em quadras duras neste século, depois dos ícones do tênis Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray

O italiano Jannik Sinner se tornou o primeiro tenista a garantir vaga nas semifinais do Masters 1000 de Cincinnati, após derrotar o canadense Felix Auger-Aliassime pela primeira vez na carreira nesta quinta-feira (14). O número 1 do mundo derrotou Auger-Aliassime (28º) por 6-0 e 6-2 após 71 minutos de jogo em uma tarde quente nesta cidade do estado de Ohio.

Com apenas uma pequena queda de rendimento no início do segundo set, Sinner dominou com seu poderoso saque fechando mais uma performance arrasadora em uma superfície onde se mostrou imbatível no último ano. O italiano, que fará 24 anos no sábado, é o quinto jogador a acumular 25 vitórias consecutivas em quadras duras neste século, depois dos ícones do tênis Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray.

Nesta quinta-feira, em um início de jogo frenético, ele impediu que Auger-Aliassime sequer sonhasse com uma vitória como as duas que obteve em 2022. O canadense de 25 anos era então uma das figuras emergentes do circuito e chegou a ocupar a sexta posição no ranking mundial. Em Cincinnati, ele havia se beneficiado de um chaveamento acessível até ficar frente a frente com Sinner, que em apenas 20 minutos já vencia por 5 a 0, tendo desperdiçado apenas seis pontos.

Auger-Aliassime tornou o trabalho de Sinner ainda mais fácil com duas duplas faltas consecutivas, encerrando um set em que ele não conseguiu acertar nenhum winner. Após o intervalo, o canadense conseguiu seu primeiro break point e o converteu contra Sinner, que gerou preocupação ao levar a mão ao pé esquerdo depois de seu último saque.

O italiano, que estava perdendo por 2 a 0, recuperou o ritmo e empatou seis games consecutivos para garantir sua vaga nas semifinais, que seu grande rival, Carlos Alcaraz, tentará alcançar na sexta-feira.

Publicado por Nátaly Tenório