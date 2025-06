Alcaraz estreia em Wimbledon com vitória suada sobre Fognini

Na segunda rodada, o número 2 do mundo vai enfrentar o britânico Oliver Tarvet (733º), que derrotou o suíço Leandro Riedi (503ª) com um triplo 6-4

O tenista Carlos Alcaraz, número 2 do mundo e campeão das duas últimas edições de Wimbledon, teve que suar nesta segunda-feira (30), na primeira rodada do Grand Slam londrino, para vencer o italiano Fabio Fognini (N.138). O espanhol fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 7-5, 6-7 (5/7), 7-5, 2-6 e 6-1, em um duelo de quatro horas e 37 minutos. “Jogar na quadra central na primeira partida de qualquer torneio nunca é fácil. Tenho treinado muito bem e jogado muito bem na grama, mas Wimbledon é especial e diferente”, disse após a partida.

Foi a primeira vez que um defensor do título teve que jogar cinco sets na primeira rodada desde 2010, quando o suíço Roger Federer, oito vezes campeão do torneio, também esteve em apuros para vencer o colombiano Alejandro Falla.

Contra Fognini, Alcaraz foi irreconhecível, principalmente no início da partida, cometendo inúmeros erros não forçados (62 contra 58 do italiano). Na segunda rodada, o número 2 do mundo vai enfrentar o britânico Oliver Tarvet (N.733), que derrotou o suíço Leandro Riedi (N.503) com um triplo 6-4.

