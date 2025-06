João Fonseca estreia com vitória e avança à 2ª rodada em Wimbledon

Com a conquista, o tenista se torna o jogador mais jovem desde Carlos Alcaraz, que fez o mesmo em 2021, a garantir uma vaga nesta fase do torneio inglês

João Fonseca, tenista de apenas 18 anos, teve uma estreia impressionante em Wimbledon ao derrotar o inglês Jacob Fearnley por 3 sets a 0 nesta segunda-feira (30). As parciais foram de 6/4, 6/1 e 7/6 (7), e a partida durou 2 horas e 1 minuto. Com essa conquista, Fonseca se tornou o jogador mais jovem desde Carlos Alcaraz, que fez o mesmo em 2021, a garantir uma vaga na segunda rodada de Wimbledon. O jovem atleta expressou sua alegria pela vitória e ressaltou a relevância do torneio em sua carreira, além de agradecer ao apoio do público britânico.

“Significa muito, é muito especial para mim. É o meu Grand Slam preferido desde a infância, assisto todas as partidas. Peço desculpas por ganhar de um britânico, mas agradeço muito pela torcida e por respeitarem o tênis. Jacob é um jogador incrível, mal posso esperar para os próximos encontros com ele”, afirmou o tenista após a vitória.

O desempenho de Fonseca foi notável, especialmente no serviço, onde ele conseguiu 11 aces e quebrou o saque do adversário em quatro oportunidades. Essa vitória sobre Fearnley também marca a terceira vez que o brasileiro supera o inglês, mantendo um histórico perfeito nos confrontos diretos entre eles.

Agora, João Fonseca aguarda seu próximo desafio em Wimbledon, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Jenson Brooksby e Tallon Griekspoor. A expectativa é alta para o jovem tenista, que continua a mostrar seu talento em um dos torneios mais prestigiados do mundo.

