Ancelotti compara estilos de futebol da Europa e América do Sul

Técnico da seleção brasileira observou que, apesar das semelhanças, os europeus se destacam pela força física, enquanto o talento dos jogadores sul-americanos é considerado superior em termos de qualidade

GUSTAVO MOTTA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ancelotti enfatizou que a paixão pelo esporte é um fator que aproxima os dois estilos



Durante o Mundial de Clubes da Fifa, realizado nos Estados Unidos, o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fez uma análise comparativa entre os estilos de futebol da América do Sul e da Europa em entrevista à Conmebol. Ele observou que, apesar das semelhanças, o futebol europeu se destaca pela força física, enquanto o talento dos jogadores sul-americanos é considerado superior em termos de qualidade. Ancelotti enfatizou que a paixão pelo esporte é um fator que aproxima os dois estilos, mas ressaltou que a genética dos atletas sul-americanos proporciona um nível de habilidade mais elevado.

“É um futebol próximo, que muda pela paixão ao esporte. O sul-americano tem uma genética com mais qualidade. Tenho que dizer que a qualidade é diferente. O europeu também tem qualidade, obviamente. Muitos sul-americanos estão na Europa, onde há mais intensidade de jogo. Aqui tem mais qualidade, na Europa mais intensidade”, disse o técnico.

O treinador também aproveitou a oportunidade para reconhecer o trabalho de Lionel Scaloni, que comanda a seleção argentina e levou a equipe à conquista do Mundial em 2022. “O que falar dele? O trabalho do Scaloni foi fantástico. Ganhou o Mundial e segue fazendo um trabalho excelente. Mostrou qualidade e uma conexão fantástica com os atletas para conquistar a Copa”,, elogiou Ancelotti.

Recentemente, Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira após a saída de Dorival Júnior. Sua estreia ocorreu em junho, com um empate contra o Equador e uma vitória sobre o Paraguai, resultados que garantiram a classificação do Brasil para a próxima Copa do Mundo.

