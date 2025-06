América do Sul ou Europa? Saiba quem foi melhor nos confrontos do Mundial de Clubes

Na primeira fase do Mundial de Clubes, foram sete partidas entre europeus e sul-americanos duas vitórias para cada lado e sete empates

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN PASADENA (Estados Unidos), 23/06/2025.- Robin Le Normand do Atlético de Madrid (E) em ação contra Igor Jesus do Botafogo (R) durante a partida entre Atlético de Madrid e Botafogo pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, em Pasadena, Califórnia, EUA, 23 de junho de 2025. (Copa do Mundo) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN



Antes mesmo do Mundial de Clubes começar, uma questão já pairava entre os amantes do futebol: os times europeus são superiores que os sul-americanos? Eis que rodada a rodada os resultados e números dos confrontos foram mostrando que os times da América, mesmo que com menos dinheiro que os do velho continente, consegue jogar de igual para igual. Prova disso foi o Palmeiras empatando e jogando melhor que o Porto, o Fluminense dando trabalho para o Borussia Dortmund, o Botafogo vencendo o PSG, atual campeão da Champions League, e o Flamengo goleando o Chelsea. Porém, também teve resultados negativos para os sul-americanos. O atual campeão da Libertadores, foi derrotado pelo Atlético de Madrid, enquanto o River Plate foi eliminado pela Inter de Milão e o Boca Juniors perdeu para o Bayern de Munique.

Os times do Velho Continente, em fim de temporada, reclamam do calor nos Estados Unidos e foram para a competição com certo desdém, já do lado de cá do Oceano Atlântico as equipes põem em jogo a tradição de suas camisas e redefinem uma ideia de ampla hegemonia das grifes internacionais, cujo poder financeiro permite tirar craques de Brasil e Argentina cada vez mais cedo.

Número dos confrontos

Quatro das seis equipes vinculadas à Conmebol avançaram às oitavas de final. Entre os 12 clubes da Uefa, xx já garantiram vaga. Na primeira fase do Mundial de Clubes, foram sete partidas entre europeus e sul-americanos duas vitórias para cada lado e sete empates. Em números gerais, como era de se esperar, os times da Uefa ficaram mais com a bola e ficaram mais perto do gol do que os sul-americanos. O levantamento não leva em consideração os dados de Inter de Milão 2 x 0 River Plate, que ainda não foram divulgados pela Fifa até a publicação desta matéria.

Confira as estatísticas dos sul-americanos contra europeus na 1ª fase do Mundial:

EUROPA 2 X 2 AMÉRICA DO SUL (3 EMPATES)

Posse de bola: 54,1 x 37,1

Chutes: 10,5 (3,1) x 10,8 (4,8)

Passes: 539,5 (480) x 321,5 (293,5)

Recepções no terço final: 148,6 x 80,3

Ações no terço final: 17,8% x 13,8 %

Pressões defensivas: 192 x 281,3

*Com informações do Estadão Conteúdo