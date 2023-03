Andrés Sanchez nega nova candidatura à presidência do Corinthians

Nos bastidores do clube, o nome ganhou força após repercussão negativa de outros possíveis candidatos da chapa “Renovação & Transparência”

Marco Galvão/Estadão Conteúdo Andrés Sanchez é ex-presidente do Corinthians



Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, voltou a dar fortes declarações nesta terça-feira, 14, justamente no momento político mais conturbado do clube em 2023. Nas Alamedas do Parque São Jorge, seu nome ganhou força nas últimas semanas como possível candidato da situação para as novas eleições, que acontecem em novembro deste ano. Isso seu deu principalmente pela repercussão negativa de alguns possíveis candidatos, como por exemplo André Negão, atual presidente do Conselho de Ética do clube, além de Herói Vicente, um dos advogados do clube e que não teria “força de bastidores” para se eleger. O nome de Cris Gambaré, diretora do futebol feminino do clube, também foi citado, embora a mesma tenha negado a possibilidade.

A situação, formada pela chapa “Renovação & Transparência”, busca um nome à altura de Augusto Melo, principal candidato de oposição e que lançou oficialmente sua candidatura no último final de semana, com um evento grandioso no departamento de bocha do Parque São Jorge. Questionado sobre a possibilidade de ser esse nome, em entrevista ao podcast “Casal Coringão”, Andrés rechaçou quaisquer possibilidades. “Impossível. Tem começo, meio e fim. O meu começo no Corinthians foi em 2007 e acabou em 2020. E não volto mais… Não vou falar ‘não volto mais’, é um tema muito pesado, né? Mas vou fazer de tudo para não voltar e não sou candidato esse ano, não”. Além dos nomes citados na matéria, conselheiros ligados ao atual presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, tentam mudar o estatuto até o final do ano, o que permitiria uma reeleição do mandatário atual e consequentemente sua candidatura. Vale lembrar que Duílio venceu nomes como Augusto Melo e até mesmo Mário Gobbi, nas últimas eleições do clube, em 2020.

Sanchez ainda completou sinalizando o período em que o nome tão aguardado da situação deverá ser lançado. “Acho que a situação tem que esperar três, quatro meses antes do pleito e lançar seu candidato, porque atrapalha muito o time de futebol, o presidente. Eu sei como é isso. Vamos esperar o máximo possível para anunciar o nosso candidato”, finalizou.