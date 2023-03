São Bernardo confirma venda de Chrystian Barletta ao Corinthians

Atacante de 21 anos foi um dos destaques do Paulistão 2023 com quatro gols em 13 jogos

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Crystian Barletta foi um dos destaques do Campeonato Paulista 2023



O São Bernardo anunciou nesta terça-feira, 14, que o atacante Chrystian Barletta não é mais jogador do clube e que defenderá o Corinthians no restante da temporada. A transferência já era tida como certa há algumas semanas. Em nota, o Bernô informou que Chrystian não participará da Taça Independência e agradeceu ao jogador por sua entrega. “Agradecemos ao Chrystian por toda a dedicação e empenho pelo São Bernardo. Durante todo o processo ele demonstrou profissionalismo e colaborou com a nossa campanha neste Paulistão. Desejamos muito sucesso a ele na sequência”, disse o CEO do clube, Lucas Andrino. Em resposta no Instagram, Barletta deixou sua mensagem de agradecimento ao time. “Obrigado a família São Bernardo pelo carinho e pela oportunidade, ficarei na torcida pelo sucesso de todos sempre”, escreveu. Chrystian Barletta tem 21 anos e foi o grande destaque do Paulistão 2023. Ele fez 13 jogos e marcou 4 gols com a camisa do São Bernardo. Em 2022 defendeu a Chapecoense e foram 30 jogos e 4 gols.