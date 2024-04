Após 14 temporadas na NBA, Blake Griffin anuncia aposentadoria aos 35 anos

Último jogo do ex-atleta foi em abril e 2023; problemas de saúde e lesões foram o que motivaram a decisão do astro do basquete

Ele começou pela NBA em 2009 e eu último jogo foi em 2023



O veterano e um dos maiores cestinhas da NBA, Blake Griffin, aos 35 anos, anunciou nesta terça-feira (16), que irá se aposentar. Seis vezes All-Star, o atacante utilizou as redes sociais para anunciar a decisão, logo após ele ter passado toda a temporada sem jogar. “Refletindo sobre minha carreira, o sentimento que continuo tendo e quero expressar é de gratidão”, começou dizendo. “O basquete me deu muita coisa na vida e eu não trocaria isso por nada”, agradeceu. “Estou grato por cada momento. Não apenas os bons; as vitórias, os prêmios, as enterradas e os momentos memoráveis ​​que passei com minha família, amigos, fãs, companheiros de equipe e treinadores. Eu poderia continuar falando sobre as pessoas em minha vida que contribuíram imensamente para minha carreira, mas nesta curta não-carta, devo agradecer aos meus pais, Tommy e Gail, e ao meu irmão, Taylor, por seu apoio e orientação incondicional. Estou igualmente grato pelos momentos não tão bons. As perdas, as lesões, as muitas cirurgias, as lições, as tristezas, e não seria uma carta de aposentadoria esportiva sem reconhecer os ‘odiadores’. Todas estas experiências tornaram os meus 14 anos na liga verdadeiramente inesquecíveis e não posso deixar de me sentir grato”.

Após as 14 temporadas em quadra pela liga, ele sempre encantou e surpreendeu com as melhores jogadas e enterradas mais ferozes durante seus anos na NBA. O agora ex-jogador, entrou na liga em 2009 pelo Los Angeles, time pelo qual ele mais se desenvolveu e ficou conhecido, inclusive, ter uma média de 24,1 pontos, 9,5 rebotes e 3,9 assistências na temporada 2013-2014 e foi eleito para seis All-Star Games, vencendo a disputa de enterrada em 2011. Por motivos de saúde, especificamente diversas lesões, o astro teve seu desempenho e condicionamento físico decaídos, ao mesmo tempo que deixou os Clippers no ano de 2018. Mais tarde, ele jogou pelos Detroit Pistons, Brooklyn Nets e Boston Celtics, com quem disputou sua última partida na NBA, em abril de 2023.

Publicado por Tamyres Sbrile

*Com informações da AFP