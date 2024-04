Lula diz que invasão à embaixada mexicana foi ‘inaceitável’ e sugere que Equador peça desculpas

Presidente brasileiro participou de reunião extraordinária da Celac nesta terça-feira e criticou a operação equatoriana para prender Jorge Glas, ex-vice-presidente do país

Ricardo Stuckert/PR Lula participa de reunião virtual extraordinária da Celac



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou (PT) de uma reunião virtual da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e fez um apelo ao Equador para que peça desculpas ao México pela invasão da embaixada do país norte-americano em Quito, em 5 de abril, e operação para prender o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas. Lula considerou o episódio “inaceitável” e afirmou que a situação afeta não apenas o México, mas toda a região. Durante o encontro, Lula defendeu a proposta da Bolívia de criar uma comissão para analisar a situação de saúde de Glas. Além disso, o presidente brasileiro destacou a importância da inviolabilidade das embaixadas como um princípio fundamental do direito internacional. “Medida dessa natureza nunca havia ocorrido nem nos piores momentos de desunião e desentendimento registrados na América Latina e no Caribe. Nem mesmo nos sombrios tempos das ditaduras militares em nosso continente”, destacou o petista. A reunião também contou com a presença do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que anunciou o fechamento das sedes diplomáticas venezuelanas no Equador em resposta ao ataque à embaixada mexicana.

Glas foi condenado por corrupção duas vezes pela Justiça equatoriana durante seu mandato de 2013 a 2017. Ele recebeu asilo político do governo mexicano e estava na embaixada supostamente protegido pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, que estabelece a inviolabilidade dessas representações como territórios estrangeiros. Já Rafael Noboa alega que não poderia correr o risco de o político fugir e ainda acusou o México de conceder asilo político “contrariamente ao quadro jurídico convencional”. O incidente desencadeou uma crise diplomática, levando o governo mexicano a cortar relações com o Equador e retirar seus diplomatas do país.

Na semana passada, Lula já havia expressado apoio ao presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, após a invasão da embaixada mexicana por policiais equatorianos. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil condenou fortemente o incidente, destacando que viola acordos internacionais que protegem a inviolabilidade das missões diplomáticas. Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA