Após discussão em clássico, Carlos Miguel chama Luciano de ‘otário’, e são-paulino ironiza

Goleiro do Corinthians chegou a empurrar o rival durante o Majestoso disputado neste domingo, em Itaquera; os dois trocaram provocações nas redes sociais

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano tenta peitar Carlos Miguel e é contido por Raniele durante Majestoso em Itaquera



O goleiro Carlos Miguel, do Corinthians, chamou o atacante são-paulino Luciano de “otário” em uma publicação no Instagram, mostrando que não deixou para trás a discussão que os dois tiveram em campo no clássico disputado neste domingo (16), em Itaquera, que terminou empatado por 2 a 2. Após o segundo gol do Tricolor na Neo Química Arena, o arqueiro, que está muito perto de trocar o Timão pelo futebol inglês, ficou enfurecido com a comemoração dos rivais perto da torcida do Corinthians. Enquanto objetos eram arremessados ao gramado, Carlos empurrou Calleri e o camisa 10 tricolor. Luciano se irritou, e os dois trocaram ameaças.

O jogador do São Paulo também usou o Instagram para devolver a provocação, comparando a trajetória dos dois no futebol. “Goleiro com dez jogos no profissional”, ironizou Luciano, com um emoji de risada ao lado. Embora seja considerado uma grande promessa aos 25 anos — não à toa, chamou a atenção do West Ham e do Nottingham Forest —, Carlos Miguel fez neste domingo apenas seu 25º jogo na carreira. O xodó da torcida tricolor, de 31 anos, publicou seus números pelo clube do Morumbi (76 gols e 21 assistências em 230 jogos) e os todos os títulos que ganhou em vermelho, preto e branco — são três: um Paulista, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Miguel achou graça do estilo de comparação do adversário e também fez graça na tréplica: “Posta agora as defesas”.