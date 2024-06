Corinthians e São Paulo empatam em clássico de primeiro tempo eletrizante em Itaquera

Tricolor ficou à frente do placar duas vezes, mas Timão buscou o empate; time da casa terminou o jogo com um homem a menos devido à expulsão de Caetano

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto jogador do Corinthians e Diego Costa jogador do São Paulo durante partida em Itaquera



Corinthians e São Paulo empataram por 2 a 2 neste domingo, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado por um primeiro tempo eletrizante com golaços e terminou empatado por 2 a 2, mesmo com o Timão tendo ficado em desvantagem numérica nos minutos finais. O time da casa mostrou uma postura combativa, destacada pela atuação de Yuri Alberto. No entanto, os jogadores não podem confundir determinação com falta de disciplina, visto que o time ficou com um jogador a menos pelo segundo jogo consecutivo — Caetano levou um rigoroso segundo amarelo. A falta de qualidade técnica é evidente, e cabe ao treinador montar uma equipe que compense isso com esforço.

O São Paulo demonstrou boa articulação nas jogadas, diferentemente do rival. Mesmo assim, não pode se dar ao luxo de cochilar em momentos críticos, especialmente quando esteve à frente no placar por duas vezes. Logo no início, aos 3 minutos, Lucas Moura fez uma boa jogada com Calleri e abriu o placar para o São Paulo. O time tricolor continuou pressionando, e só não ampliou graças às defesas de Carlos Miguel. Aos 30 minutos, Igor Coronado empatou para o Corinthians com um belo chute de fora da área. O São Paulo retomou a vantagem aos 40 minutos com um gol contra de Cacá após um cruzamento de Igor Vinícius. No entanto, Gustavo Mosquito empatou novamente para o Corinthians com uma finalização indefensável, após bola perdida por Luciano.

O segundo tempo foi menos intenso, com os times diminuindo a produção ofensiva. Aos 32 minutos, Caetano foi expulso por receber o segundo cartão amarelo, deixando o Corinthians com um jogador a menos. Mesmo assim, a equipe conseguiu segurar o empate até o final. O São Paulo enfrenta o Cuiabá na próxima quarta-feira, às 20h, no Morumbi, enquanto o Timão joga contra o Internacional, às 21h30, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

*Com informações do Estadão Conteúdo