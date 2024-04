Após eliminação de Medina, veja quais brasileiros continuam na disputa pelo título de Margaret River

Caio Ibelli, Italo Ferreira e Samuel Pupo permanecem na briga pelo troféu da quinta etapa do Mundial de Surfe; tricampeão perdeu bateria para o havaiano John Jhon Florence

Ricardo Arduengo/AFP O placar foi de 13,90 a 13,66 para Florence e Medina, respectivamente



Gabriel Medina, surfista brasileiro, disse adeus para a etapa de Margaret River do Circuito Mundial, na noite desta quinta-feira (18), na Austrália. O ex-namorado de Yasmin Brunet foi eliminado pelo havaiano Jhon Jhon Florence nas oitavas de final e, apesar de apertado o placar, de 13,90 a 13,66, o duelo foi considerado a final antecipada da etapa. Medina, que liderou a bateria durante a maior parte, não decepcionou os fãs, mas foi derrotado nos últimos dois minutos com uma virada decisiva. O brasileiro e o havaiano protagonizaram uma das maiores rivalidades do circuito atualmente. "Foi uma bateria bastante estressante. Surfar contra o Gabriel é sempre divertido, e tenho surfado contra ele desde que nos classificamos juntos (para a elite do surfe). Eu estava tão feliz por pegar aquela onda no final e realmente tentar controlar os nervos e tentar vencê-lo. Ele é um dos melhores surfistas do nosso tempo. Ele é tão calculado no que faz na bateria, e sinto que ele é capaz de pensar em tudo muito rapidamente, então é como uma pressão constante durante toda a bateria, se você não conseguir uma vantagem inicial", comentou Jhon Jhon Florence

Outros brasileiros que participaram de outra bateria da prova foram os irmãos Samuel e Miguel Pupo. Samuel levou a melhor por 13,00 a 10,10. “Sem ele, eu não estaria nem perto de onde estou agora”, disse Samuel Pupo ao citar o irmão Miguel, evitando comemorar a classificação. Apesar da vitória de Samuel, o surfista ficou triste, pois o resultado da prova significou a eliminação do irmão, Miguel, que ficou fora do Top 22 do ranking, sendo assim, não pode avançar à segunda metade da temporada. Com este resultado, Miguel só poderá retornar à elite no ano que vem. Outra brasileira, Tatiana Weston-Webb, também foi eliminada por Tyler Wright nas oitavas de final, entretando o resultado foi suficiente para mantê-la na elite do surfe, sendo assim, ela continua no ranking das 10 melhores surfistas e assim pode permanecer na disputa pelo título mundial da temporada.

“Talvez eu não estivesse surfando, sem ele. Para mim, estar nesta posição é tudo por causa dele e ser eu o responsável por eliminá-lo hoje, parece uma perda para mim. Mas ele é muito forte. Ele vai voltar. Ele saiu da água sorrindo, e parece que foi o cara que venceu a bateria, mas isso mostra o quão forte ele é, mas ainda dói muito.”, disse Samuel, que enfrentará o havaiano Florence nas quartas de final. Outros brasileiros que também continuam na disputa é a dupla Caio Ibelli e Italo Ferreira, que cairão nas águas no próximo sábado (20). Ferreira enfrentará o australiano Jack Robinson, enquanto Ibelli vai encarar o sul-africano Jordy Smith.

publicado por Tamyres Sbrile

*Com informações do Estadão Conteúdo