Prefeitura de SP não autoriza show de Roberto Carlos em estádio; concessionária diz que será mantido

A decisão foi tomada após a comprovação de falta de segurança durante vistoria conjunta do Corpo de Bombeiros e Contru; Allegra Pacaembu informou que o portão principal do local estará aberto a partir das 19h

Reprodução/Instagram/robertocarlosoficial Show do cantor Roberto Carlos estava previsto para a noite desta sexta-feira (10) no Pacaembu, em São Paulo



A Prefeitura de São Paulo informou nesta sexta-feira (19) que não autoriza a realização de show de Roberto Carlos, previsto para esta noite na Arena Pacaembu por falta de segurança. A decisão foi tomada após a comprovação de falta de segurança durante vistoria conjunta do Corpo de Bombeiros e Contru, órgão municipal que atesta justamente a segurança de edificações. Representantes da empresa responsável pela concessão do Pacaembu também acompanharam os testes em que foi constatado não haver condições para a realização do evento.

Já a concessionária Allegra Pacaembu diz que o show de Roberto Carlos está mantido e “reitera que todas as normas vigentes na cidade estão sendo cumpridas e não há razão para que o evento não seja realizado”. Em nota, informou que o portão principal do local estará aberto a partir das 19h para receber o público, “com todas as condições de conforto e segurança para uma experiência de alta qualidade”. “A respeito do ofício do Corpo de Bombeiros a concessionária informa que dará todas as respostas necessárias à corporação demonstrando que cumpre a legislação para um evento em local temporário”, defende.