Após marcar contra a Grécia, Mbappé se torna o maior artilheiro francês em uma temporada

EFE/EPA/MOHAMMED BADRA Mbappé marcou o gol da vitória da França sobre a Grécia



A França derrotou a Grécia nesta segunda-feira, 19, em partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa. O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado por Kylian Mbappé e entrou para a história. Isto porque, o atacante chegou a 54 gols marcados na temporada 2022/23 e se tornou o maior artilheiro francês em uma única temporada. Ele deixou para trás Just Fontaine, que havia balançou as redes adversárias 53 vezes na temporada 1957/58. A melhor marca do jovem atacante francês havia sido na temporada 2021/22, quando marcou 48 gols em 52 jogos. Na ocasião, ele havia sido o artilheiro da Copa do Mundo de 1958, disputada na Suécia, com incríveis 13 gols anotados. Nesta temporada, porém, Mbappé atuou em 56 jogos, somando as partidas pelo PSG e pela seleção francesa. Ele foi o artilheiro do Campeonato Francês com 29 gols. Além disso, anotou oito gols em sete partidas na Copa do Mundo do Catar, em 2022, onde a França ficou com o vice-campeonato, terminando a competição como artilheiro, assim como Fontaine.