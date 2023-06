Courtois rebate treinador e nega ter ‘abandonado’ a seleção da Bélgica por não receber faixa de capitão 

Goleiro belga entrou em rota de colisão com o técnico Domenico Tedesco e usou as redes sociais para dar sua versão

AFP PHOTO / ADRIAN DENNIS Thibaut Courtois durante partida da seleção belga



O goleiro Thibaut Courtois protagonizou uma polêmica na seleção belga nesta segunda-feira, 20, véspera do confronto contra a Estônia, pelas Eliminatórias da Eurocopa. De acordo com o treinador Domenico Tedesco, o arqueiro abandonou a concentração porque reprovou o fato de não ter recebido a faixa de capitão no empate diante da Áustria, no último sábado – sem o lesionado Kevin De Bruyne, o técnico decidiu dar a braçadeira para o atacante Romelu Lukaku. “Estou em choque. Juntos, decidimos que Romelu (Lukaku) seria o capitão contra a Áustria, e Thibaut (Courtois) seria contra a Estônia. Estava tudo certo para todos, mas depois do jogo, ele de repente quis conversar comigo e disse que iria para casa porque estava decepcionado e se sentia ofendido. É algo que parece estar adormecido por muito tempo, trata-se de valorização. Desde o início, tentei mostrar a ele que dou o valor que ele merece”, relatou Tedesco. “Para mim, é o melhor goleiro do mundo. Eu o amo como goleiro e também como ser humano. Estou em choque”, continuou, em entrevista coletiva.

Courtois, porém, negou a versão do técnico da Bélgica e afirmou que deixou o grupo após sentir uma lesão, constatada pelo departamento médico. “Estou profundamente desapontado com isso, mas quero deixar claro que as avaliações do treinador não condizem com a realidade. Naquela conversa, pedi a ele, não para benefício direto, que explicasse e tomasse decisões para evitar situações que no passado nos prejudicaram, sempre buscando o benefício geral. Ser ou não capitão da seleção não é um capricho nem uma decisão aleatória, deve ser uma decisão dele e foi isso que tentei transmitir a ele. Infelizmente não alcancei meu objetivo. Insisto que em nenhum caso exigi nada e que falei com meu companheiro de equipe Romelu Lukaku para esclarecer quaisquer circunstâncias relacionadas a esta situação. Ao mesmo tempo, quero deixar claro que não discuti nenhum assunto semelhante com nenhum companheiro de equipe, como foi alegado. Além disso, ontem (domingo) à tarde fiz um check-up para um problema no joelho direito. A equipe médica do meu clube e da seleção nacional estiveram em contato e analisaram todo o material correspondente para tomar a decisão de deixar a concentração”, declarou, em texto publicado no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thibaut Courtois (@thibautcourtois)