Apostas em jogos online: como as casas estão focadas em cativar a geração Z

Devido à conexão especial com a internet, preferências e comportamentos dos nascidos entre 1995 e 2010 são moldados e influenciados pelo que eles consomem online

Canva Jovens que estão na faculdade ou terminaram os estudos recentemente e ainda não se inseriram no mercado de trabalho usam a internet ao seu favor para descobrir formas de ganhar dinheiro



A Geração Z, nascida entre 1995 e 2010, é a primeira geração que cresceu totalmente imersa na era digital e que aceita com muita facilidade todo tipo de inovação. Devido a essa conexão especial com a internet, suas preferências e comportamentos são moldados e influenciados pelo que eles consomem online. Dessa forma, diversas casas de apostas, especialmente aquelas com um grande foco em cassino online, estão atentas às preferências dessa geração que é considerada promissora para o mercado de jogos online. Conquistar esse público tem motivado um investimento significativo por parte das empresas responsáveis pelos sites de cassino.

De acordo com Stephanie Pinheiro, editora responsável pelo site Jogosdeapostas.com, é visível o direcionamento de recursos e estratégias de marketing para atrair esse público jovem. “É comum vermos influenciadores que completaram recentemente a maioridade e que têm como público-alvo a geração Z divulgando um cassino online ou um jogo de apostas específico Afirma a especialista em jogos.

Mas afinal, por que o foco nessa geração?

Um dos motivos é que os jovens que estão na faculdade ou terminaram os estudos recentemente e ainda não se inseriram no mercado de trabalho usam a internet ao seu favor para descobrir formas de ganhar dinheiro, e apostar em jogos online é um modo que eles veem de fazer uma renda extra. Essa geração é conhecida por ser uma que não tem receio em correr riscos, diferente das gerações anteriores, que são mais conservadoras e ficam com receio de colocar dinheiro em jogos online.

Somado a isso, recursos como bate-papo ao vivo, fóruns de discussão e a possibilidade de compartilhar conquistas e experiências nas mídias sociais adicionam uma dimensão extra à experiência de apostas online. Para uma geração que valoriza a conexão e a interação social, esses recursos são particularmente atraentes. As plataformas de apostas foram adaptando a sua estratégia de marketing conforme os interesses e preferências desse público, que acompanha de forma intensa as redes sociais e que estão sempre buscando formas de entretenimento e de fazer uma renda extra.

“Um dos motivos que levam a tantos jovens a se aventurarem em jogos online é pela possibilidade de tentar ganhar uma grana extra enquanto se divertem apostando, principalmente nos jogos com o recurso de chat online onde eles podem conversar com os demais jogadores, trocando dicas e informações”, afirma Stephanie.

Os jogos que agradam essa geração

A geração Z também é chamada de geração do imediatismo, onde tudo precisa ser abordado de forma rápida e leve. E é por isso que os famosos jogos de foguetinho vêm fazendo sucesso entre eles, pois são jogos rápidos, com resultados gerados de forma dinâmica e imediata. Além disso, esses são jogos com regras e objetivos extremamente simples, sem nenhuma complexidade, ao mesmo tempo que são jogos interativos e que prendem a atenção, trazendo bastante adrenalina e formando a combinação perfeita para atrair essa galera.

A geração Y também é ativa nas apostas online

É claro que não é somente a geração mais nova que está ativa nas apostas online. Se levarmos em consideração o público das apostas esportivas, veremos que a grande maioria faz parte da geração Y, também chamada de millennials. A quantidade de casas de apostas que patrocinam clubes esportivos é muito grande! E é aí que está a grande sacada dessas empresas, elas se fazem presentes tanto nos jogos esportivos, patrocinando times de futebol, quanto presentes nas mídias sociais através das parcerias com youtubers e influencers. Um exemplo disso é o caso do site Esportes da Sorte, que tem parceria com os influenciadores como Carlinhos Maia, Deolane Bezerra e também com os times de futebol Athletico, Grêmio, Bahia e Palmeiras, conversando então com as diferentes gerações.

Sobre a responsabilidade de promover jogos online

Toda essa divulgação das casas de apostas em diferentes meios de comunicação precisa ser feita de forma responsável, principalmente quando falamos em promover jogos de apostas por meio de um influenciador digital que além do público adulto, tem também um público infantil muito grande. “Embora as apostas online ofereçam muitas oportunidades de entretenimento e potencial de lucro, é importante reconhecer os desafios e responsabilidades associados a essa atividade. A Geração Z, em particular, pode ser mais suscetível a comportamentos impulsivos e vícios, tornando a prática do jogo responsável e a educação sobre os riscos do jogo problemático ainda mais cruciais”, conclui a especialista em jogos de apostas.