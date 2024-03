Conheça uma das modalidades mais populares de apostas esportivas em todo o mundo

Compartilhadas por apostadores, as cinco múltiplas com odds altas mais sortudas dos últimos anos

Canva



As apostas múltiplas são uma das formas mais populares de apostas esportivas em todo o mundo, pois acabam sendo uma verdadeira montanha-russa de emoções. Dentro dessa modalidade de apostas, há muitos jogadores que têm o hábito colocar algum dinheiro em múltiplas com imensas seleções e uma cotação final altíssima. São verdadeiros bilhetes de loteria, que por vezes acabam vencedores. Neste artigo vamos olhar algumas das apostas múltiplas mais sortudas dos últimos anos, compartilhadas por usuários da plataforma Reddit que conseguiram desafiar as probabilidades.

1. Odd: 32000.18



Esta aposta múltipla de 5 dólares (R$25) em cinco jogos da competição universitária de futebol americano rendeu a este apostador cerca de 160 mil dólares (quase R$800.000), uma verdadeira fortuna. Lucas Oliveira, especialista em apostas esportivas e editor do Site de Apostas, esclarece que “segundo a casa de apostas, a probabilidade desta aposta dar certo era de cerca de 0,000031%, ou seja, praticamente impossível”. “Acompanho o cenário de apostas esportivas há mais de 15 anos e esta é a aposta com odd mais alta que vi um apostador vencer. Lembro que este momento se tornou viral nas redes sociais na altura [dezembro de 2023] e chegou até a motivar jogadores brasileiros. Muitos se registraram em várias plataformas de apostas e usaram o bônus de cadastro para tentar sua sorte nestas múltiplas surreais. Alguns tiveram sorte, mas com cotações bem menores”, afirma.

2. Odd: 14560

Mais uma múltipla em futebol americano, desta vez, feita na divisão principal do esporte. Ao contrário do palpite anterior, que tinha maioritariamente apostas simples no vencedor, este se foca no marcador do primeiro touchdown. O apostador conseguiu sacar US$ 72.800, cerca de R$360 mil, com uma aposta de apenas US$5. A probabilidade disso acontecer? Cerca de 0,000069% – muito pouca, mas mais do dobro da anterior. Curiosamente, o usuário compartilhou essa imagem antes do começo do último jogo, procurando dicas para como conseguir reduzir os riscos caso Dalton Schultz não abrisse o placar do jogo. A verdade é que isso acabou mesmo por acontecer e a múltipla foi dada como vencida.

3. Odd: 8284.51

A odd de 8284.51 indicava um probabilidade de 0,00012% de todos esses eventos listados na imagem ocorrerem simultaneamente. Mas, mesmo assim, o usuário arriscou US$25 nessa aposta múltipla, que acabou por lhe render mais de US$207.000. Transformando isso em reais, ele apostou R$120 e conseguiu sacar pouco mais de R$1.000.000 (sim, um milhão). Apesar da odd ser bem menor do que aquelas dos exemplos anteriores, não deixa de ser incrivelmente alta. Além disso, o tipo de aposta é muito fascinante: o usuário analisou dois jogos na NBA e fez seis previsões para cada um deles, combinando tudo isto numa só aposta múltipla. Nesse caso, seus palpites se focaram no mercado “abaixo de X pontos”.

4. Odd: 2268.62

Essa aposta múltipla tem o pagamento mais elevado da lista, mas também foi o usuário que mais dinheiro arriscou. Esta aposta de US$300 – quase R$1.500 – rendeu cerca de US$ 417.000, cerca de R$2.060.000. Uma das apostas do bilhete foi cancelada e acabou por não entrar nas contas, pois na realidade ela poderia ter rendido um total US$680.586. A aposta era em Niko Price para vencer o combate contra Donald Cerrone, que acabou empatado depois de Niko Price ter recebido uma penalização. Um pequeno azar para o apostador dentro da enorme sorte que teve. A imagem não mostra todas as 19 apostas presentes no boletim, mas o usuário compartilhou as restantes seleções, que continham apostas em diversas modalidades, incluindo futebol, tênis, boxe e várias outras. Uma mistura bizarra que acabou dando certo.

5. Odd: 6886.24

Mais uma aposta de US$5 que virou dinheirão. Desta feita, o usuário sequer usou o seu dinheiro, já que se trata de uma aposta feita com um bônus dado pela casa de apostas. Ou seja, em teoria ele conseguiu ganhar mais 34 mil dólares sem arriscar seu próprio dinheiro. Essa aposta múltipla tinha apenas oito seleções, todas elas referentes a jogos da NBA e ao mercado de “acima de X pontos”. Felizmente para o apostador, os jogos tiveram muitos pontos e as principais estrelas das equipes se deram bem.

Estes foram alguns dos poucos exemplos vencedores, que são sempre aqueles que acabam sendo compartilhados na internet. Mas é importante não esquecer que existem milhões de exemplos contrários. Afinal de contas, este tipo de apostas são as mais rentáveis para as casas de apostas e basta olhar para as probabilidades implícitas para perceber como é raro darem certo. As apostas múltiplas podem ser bastante divertidas e tornar o esporte mais emocionante, desde que realizadas de forma consciente e responsável.