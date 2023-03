Apresentador da ESPN anuncia cirurgia de emergência: ‘Muito preocupado e assustado’

O narrador Paulo Soares, conhecido como ‘Amigão’, também disse estar ‘triste e cansado’

Divulgação/ESPN Paulo Soares é narrador e apresentador da ESPN



Paulo Soares, um dos principais apresentadores da ESPN, anunciou na noite da última quarta-feira, 15, que precisará passar por uma cirurgia de emergência na coluna. Em texto publicado nas redes sociais, “Amigão”, como é popularmente conhecido, afirmou que está “preocupado e assustado” com o procedimento, marcado para acontecer no início da próxima semana. “Amigos, apenas pra contar que serei internado sexta-feira as 19h no Einstein. Fim de semana de checkup e segunda ou terça-feira serei operado mais uma vez da coluna. Será a sexta cirurgia. A ideia é descomprimir os nervos de L4 e L5, dar mais mobilidade as pernas e aos pés, diminuir as descargas dos choques elétricos, melhorar a circulação sanguínea das pernas e ter maior controle de banheiro. Os médicos estão confiantes de que sairei melhor dessa cirurgia. Eu estou muito preocupado e assustado. Muito gordo e barriga enorme. Eles estão tranquilos. Depois da operação serão mais 14 dias internação por conta da infecção anterior. Não querem correr riscos. Dr Douglas Kinji opera com 4 auxiliares, 2 anestesistas, 2 entubadores, 2 instrumentadoras e 1 neurocirurgião. A cirurgia é uma plástica reparadora das anteriores. Estou triste e cansado. Deus me ajude. Abraços”, comunicou o também narrador.