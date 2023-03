Mauro Cezar vê Ceni enfraquecido no São Paulo após atrito com Marcos Paulo: ‘Situação bem delicada’ 

Comentarista analisou a situação do técnico no Tricolor durante o programa ‘Bate-Pronto’, do Grupo Jovem Pan

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar comentou a situação de Ceni no São Paulo durante o 'Bate-Pronto'



Mauro Cezar Pereira, comentarista do Grupo Jovem Pan, acredita que a situação de Rogério Ceni no São Paulo ficou ainda mais complicada após o atrito com o atacante Marcos Paulo. Durante o programa “Bate-Pronto” desta quinta-feira, 16, o jornalista declarou que o treinador já estava “enfraquecido” por conta dos maus resultados no Tricolor – além de não conseguir títulos na temporada passada, o clube amargou uma dolorosa eliminação para o Água Santa no Paulistão 2023. No entendimento do profissional da JP, a relação “desgastada” do técnico com parte do elenco é uma situação difícil de ser “contornada”. “Se a bronca foi na presença dos outros, não me parece a melhor situação. Poderia ser feito de outra forma. Até para evitar esse tipo de repercussão. A tendência é os jogadores não gostarem também. O Rogério tem uma força dentro do São Paulo, mas ele está enfraquecido. Os resultados enfraqueceram ele. Voltou na emergência em 2021, mas teve contratações no ano seguinte. O resultado foi mais um ano sem título, além de resultados constrangedores. A maneira como perdeu do Del Valle… Agora, no Paulista, outra reformulação. Mas não ganhar do Água Santa? De novo… É um desgaste. É bem delicada a situação. Chegou ao ponto de um desgaste bem grande. Quando isso acontece, é difícil ter uma sequência harmônica. Cada vez mais eu me convenço que o Ceni é bom técnico, mas no São Paulo tem essa relação passional. É um Rogério diferente. Isso não é bom para o São Paulo nem para ele. É uma incompatibilidade. O trabalho é aquém do que ele pode fazer. E tem esse choque com os jogadores. É difícil contornar”, declarou.

O conflito no São Paulo começou após o Marcos Paulo usar sua conta no Instagram, depois da queda para o Água Santa, com uma mensagem enigmática. “Hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa”, escreveu o jogador, que também curtiu comentários críticos ao treinador. Na reapresentação do grupo ao CT da Barra Funda, na última quarta-feira, o técnico Rogério Ceni cobrou o jovem de maneira firme na presença dos demais companheiros. Acuado, o atleta ficou sem reação e pediu desculpas. De acordo com informações do jornalista Flavio Prado, do Grupo Jovem Pan, parte do elenco não gostou do utilizado pelo comandante na abordagem e reclamou com a cúpula do Tricolor.