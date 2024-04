Árbitro brasileiro de tênis é suspenso por sete anos por participar de esquema de apostas

Antonio Casa foi condenado até 2031 por corrupção, manipulação de resultados e facilitação de apostas; ele pagará multa de mais de R$ 41 mil

Nesta segunda-feira (15), conforme anunciou a Agência Internacional para a Integridade no Tênis (ITIA, na sigla em inglês), o árbitro brasileiro Antonio Caso teve suspensão por um período de sete anos e seis meses por descumprimento do programa anticorrupção no tênis (TACP). O árbrito receberá multa de US$ 25 mil, sendo que US$ 17 mil estão em suspensão e também está proibido de atuar ou assistir qualquer evento de tênis autorizado, ou chancelado pelos membros da ITIA. Ele trabalha em torneios da Federação Internacional de Tênis (ITF) e foi juiz de linha no nível ATP Challenger. A punição teve início no dia 28 de março de 2024 e será encerrada à meia-noite de 27 de setembro de 2031. O brasileiro cooperou com a investigação e aceitou até sete acusações, incluindo a tentativa de cometer crime de corrupção, manipulação de resultados das partidas por motivos de apostas e facilitação das mesmas.

