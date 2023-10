Argentina, Uruguai e Paraguai buscam sediar mais jogos na Copa do Mundo de 2030

Mundial será sediado por Marrocos, Espanha e Portugal, mas terá partidas disputadas na América do Sul; FIFA ainda precisa validar critérios do torneio

Divulgação/FIFA Copa do Mundo de 2030 será sediada por Marrocos, Portugal e Espanha, além de ter jogos na América do Sul



Argentina, Uruguai e Paraguai têm o objetivo de receber mais jogos durante a Copa do Mundo de 2030. Durante uma reunião em Montevideu nesta sexta-feira, 27, os líderes dos três países discutiram a possibilidade de aumentar o número de partidas além das três já anunciadas pela FIFA. Pela primeira vez na história do torneio, as confederações de futebol europeia, africana e sul-americana concordaram em uma candidatura única para o Mundial, apresentada por Marrocos, Espanha e Portugal, mas com jogos também na Argentina, Uruguai e Paraguai. Para acertar os detalhes da organização desses jogos adicionais, o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, se encontrou com os seus homólogos da Argentina, Alberto Fernández, e do Paraguai, Santiago Peña. Durante um almoço na residência presidencial uruguaia, eles discutiram os planos junto com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e os ministros do Esporte dos três países. A ideia é aumentar a participação dos três países sul-americanos na Copa de 2030, além da possibilidade de uma Fan Fest.

Os representantes dos países comemoraram a oportunidade de sediar mais jogos e eventos relacionados à Copa do Mundo de 2030. Eles ressaltaram a importância econômica desses eventos e afirmaram que trabalharão em conjunto para aumentar o número de partidas organizadas pelos três países. A criação de uma unidade especial, que incluirá a Conmebol e as associações de futebol dos três países, está prevista para viabilizar a realização desses jogos adicionais. A festa de abertura da Copa do Mundo de 2030 provavelmente será realizada no Uruguai, de acordo com o ministro do Esporte argentino. Ele enfatizou a importância simbólica desse país, já que foi lá que ocorreu o primeiro Campeonato do Mundo, em 1930. A candidatura intercontinental dos países da Argentina, Uruguai e Paraguai ainda precisa ser validada pela FIFA, que oficializará a organização da competição no final de 2024. No entanto, com a aprovação unânime da candidatura pelo Conselho da FIFA, o caminho parece estar aberto para esse formato inédito.