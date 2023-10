Conmebol suspende zagueiros Manoel e Rodrigo Moledo por doping; veja as penas 

Defensores de Fluminense e Internacional testaram positivo para a substância ostarina em partidas da Libertadores

MARCOS SOUZA/NASCIMENTOSOUZAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Manoel, do Fluminense, pegou oito meses de gancho



A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) decidiu nesta sexta-feira, 27, suspender os zagueiros Manoel, do Fluminense, e Rodrigo Moledo, do Internacional, por doping. Os jogadores testaram positivo para a substância ostarina em exames antidoping, mas terão penas distintas. O defensor do Tricolor das Laranjeiras, que foi flagrado depois do duelo contra o River Plate, na fase de grupos desta Libertadores, pegou um gancho de oito meses. Assim, ele só poderá voltar a atuar profissionalmente em fevereiro de 2024. Já o atleta do Colorado, por sua vez, ficará fora dos gramados por um ano – ele foi pego após o jogo contra o Metropolitanos, também na fase de grupos desta Libertadores. Desta forma, Moledo só estará à disposição do Inter em julho do ano que vem. As penas são válidas para todas as competições. Os clubes devem recorrer.